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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1804 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1804 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1804 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1804 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23138 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (3)
  • Stack's (1)
Боливия 1 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Stack's - August 10, 2016
Боливия 1 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
Боливия 1 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Heritage - January 5, 2015
Боливия 1 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
Боливия 1 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Heritage - April 16, 2014
Боливия 1 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
Боливия 1 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Heritage - September 11, 2012
Боливия 1 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
3290 $
Цена в валюте аукциона 3290 USD

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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