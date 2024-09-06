Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1804 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1804 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23138 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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