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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1804 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1804 PTS PJ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
4 эскудо 1804 PTS PJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1804 PTS PJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1804 PTS PJ
Средняя цена 820 $
Продажи
0 4
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