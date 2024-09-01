Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
Каталог монет Боливии
Всего добавлено монет: 133
Таблица цен монет Боливии
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,200 - 0 108
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1806 PTS PJ
Золото $1,600 - 0 106
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1807 PTS PJ
Золото $2,700 - 0 50
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1790 PTS PR
Золото $1,500 $1,900 0 41
Боливия, Карл III
8 эскудо 1780 PTS PR
Золото $1,700 - 0 7
Боливия, Карл III
4 эскудо 1787 PTS PR
Золото $1,300 - 0 86
Боливия, Фердинанд VII
8 эскудо 1822 PTS PJ
Золото $2,200 $2,000 0 36
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1791 PTS PR
Золото $3,800 - 0 5
Боливия, Карл III
8 эскудо 1778 PTS PR
Золото $3,800 - 0 72
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1791 PTS PR
Золото $1,300 - 1 63
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1800 PTS PP
Золото $4,200 - 0 9
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1789 PTS PR
Золото $15,000 - 0 3
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1791 PTS PR
Золото $2,200 - 0 36
Боливия, Карл III
8 эскудо 1779 PTS PR
Золото $1,600 - 0 90
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1805 PTS PJ
Золото $1,600 - 0 185
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1808 PTS PJ
Золото $1,500 - 1 28
Боливия, Карл III
8 эскудо 1782 PTS PR
Золото $1,300 - 0 56
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1801 PTS PP
Золото $1,400 - 0 55
Боливия, Карл III
8 эскудо 1786 PTS PR
Золото $850 - 0 4
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1795 PTS PP
Золото $4,500 - 0 2
Боливия, Карл III
2 эскудо 1784 PTS PR
Золото $13,000 - 0 1
Боливия, Карл III
4 эскудо 1778 PTS PR
Золото $4,200 - 0 7
Боливия, Карл III
4 эскудо 1783 PTS PR
Золото $1,100 - 0 1
Боливия, Карл III
2 эскудо 1781 PTS PR
Золото $5,300 - 0 4
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1791 PTS PR
Золото $1,800 - 1 27
Боливия, Карл III
8 эскудо 1783 PTS PR
Золото $1,200 - 0 41
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1803 PTS PJ
Золото $2,200 - 0 2
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1789 PTS PR
Золото $1,700 - 0 85
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1798 PTS PP
Золото $2,200 - 0 37
Боливия, Фердинанд VII
8 эскудо 1824 PTS PJ
Золото $1,300 - 0 30
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1793 PTS PR
Золото $1,100 - 0 64
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1794 PTS PR
Золото $1,100 - 0 8
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1797 PTS PP
Золото $1,400 - 0 43
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1802 PTS PP
Золото $1,100 - 0 12
Боливия, Фердинанд VII
1 эскудо 1822 PTS PJ
Золото $2,100 - 1 63
Боливия, Фердинанд VII
8 эскудо 1823 PTS PJ
Золото - - 0 1
Боливия, Карл III
1 эскудо 1781 PTS PR
Золото $1,200 - 0 35
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1795 PTS PP
Золото $1,800 - 0 18
Боливия, Карл III
8 эскудо 1785 PTS PR
Золото $1,600 - 0 71
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1797 PTS PP
Золото $1,600 - 0 34
Боливия, Карл III
8 эскудо 1788 PTS PR
Золото $1,400 - 0 1
Боливия, Карл III
2 эскудо 1780 PTS PR
Золото $1,500 - 0 15
Боливия, Карл III
8 эскудо 1781 PTS PR
Золото $1,200 - 0 23
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1792 PTS PR
Золото $1,600 - 0 35
Боливия, Карл III
8 эскудо 1787 PTS PR
Золото $900 - 0 2
Боливия, Карл III
1 эскудо 1779 PTS PR
Золото $1,900 - 0 65
Боливия, Карл IV
8 эскудо 1796 PTS PP
Золото $870 - 0 5
Боливия, Карл IV
2 эскудо 1806 PTS PJ
Золото $760 - 0 7
Боливия, Карл IV
4 эскудо 1794 PTS PR
Золото $4,100 - 0 4
Боливия, Карл III
4 эскудо 1781 PTS PR
Золото $3,200 - 0 3
Боливия, Карл IV
1 эскудо 1791 PTS PR
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