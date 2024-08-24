Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
2 эскудо 1781 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1962 oz) 6,102 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1781 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск