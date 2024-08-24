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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1781 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1781 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1781 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1962 oz) 6,102 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1781 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.

Сохранность
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Боливия 2 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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