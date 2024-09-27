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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Золотые монеты 2 эскудо Карла III - Боливия

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2 эскудо 1778-1788

Год Знак Описание Продажи Продажи
1778 PTS PR 0 01779 PTS PR 0 41780 PTS PR 0 11781 PTS PR 0 11782 PTS PR 0 21783 PTS PR 0 01784 PTS PR 0 21785 PTS PR 0 61786 PTS PR 0 31787 PTS PR 0 91788 PTS PR 0 2
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