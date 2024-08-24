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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1784 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1784 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1784 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1962 oz) 6,102 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1784 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 2 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность AU
Цена
4455 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Боливия 2 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 2 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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