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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Каталог монет Карла III (1759-1788)

Всего добавлено монет: 44

Период чеканки Карла III
Каталог монет Карл III 1759-1788
coin Золото
Год монеты

Монеты Карла III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
8 эскудо 1780 PTS PR
 Золото $1,500 $1,900 0 41Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
4 эскудо 1787 PTS PR
 Золото $1,700 - 0 7Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
8 эскудо 1778 PTS PR
 Золото $3,800 - 0 5Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
8 эскудо 1779 PTS PR
 Золото $2,200 - 0 36Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
8 эскудо 1782 PTS PR
 Золото $1,500 - 1 28Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
8 эскудо 1786 PTS PR
 Золото $1,400 - 0 55Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
2 эскудо 1784 PTS PR
 Золото $4,500 - 0 2Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
4 эскудо 1778 PTS PR
 Золото $13,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
4 эскудо 1783 PTS PR
 Золото $4,200 - 0 7Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
2 эскудо 1781 PTS PR
 Золото $1,100 - 0 1Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
8 эскудо 1783 PTS PR
 Золото $1,800 - 1 27Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
1 эскудо 1781 PTS PR
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
8 эскудо 1785 PTS PR
 Золото $1,800 - 0 18Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
8 эскудо 1788 PTS PR
 Золото $1,600 - 0 34Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
2 эскудо 1780 PTS PR
 Золото $1,400 - 0 1Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
8 эскудо 1781 PTS PR
 Золото $1,500 - 0 15Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
8 эскудо 1787 PTS PR
 Золото $1,600 - 0 35Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
1 эскудо 1779 PTS PR
 Золото $900 - 0 2Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
4 эскудо 1781 PTS PR
 Золото $4,100 - 0 4Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
1 эскудо 1782 PTS PR
 Золото $1,300 - 0 1Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
4 эскудо 1780 PTS PR
 Золото $1,800 - 0 6Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
2 эскудо 1779 PTS PR
 Золото $1,600 - 0 4Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
4 эскудо 1779 PTS PR
 Золото $1,500 - 0 3Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
2 эскудо 1787 PTS PR
 Золото $1,200 - 0 9Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
4 эскудо 1785 PTS PR
 Золото $2,500 - 0 4Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
1 эскудо 1780 PTS PR
 Золото $1,400 - 0 3Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
4 эскудо 1788 PTS PR
 Золото $1,800 - 0 2Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
1 эскудо 1784 PTS PR
 Золото $960 - 0 1Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
1 эскудо 1786 PTS PR
 Золото $750 - 0 3Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
4 эскудо 1786 PTS PR
 Золото $1,700 - 0 5Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
1 эскудо 1783 PTS PR
 Золото $900 - 0 1Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
4 эскудо 1784 PTS PR
 Золото $2,400 - 0 7Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
4 эскудо 1782 PTS PR
 Золото $900 - 0 2Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
2 эскудо 1786 PTS PR
 Золото $1,200 - 0 3Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
2 эскудо 1778 PTS PR
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
1 эскудо 1778 PTS PR
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
8 эскудо 1784 PTS PR
 Золото $1,700 - 0 21Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
2 эскудо 1782 PTS PR
 Золото $1,100 - 0 2Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
2 эскудо 1783 PTS PR
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
2 эскудо 1788 PTS PR
 Золото $1,200 - 0 2Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
1 эскудо 1787 PTS PR
 Золото $640 - 0 2Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
1 эскудо 1788 PTS PR
 Золото $1,800 - 0 1Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
1 эскудо 1785 PTS PR
 Золото $850 - 0 1Coin photo Coin photo
Боливия, Карл III
2 эскудо 1785 PTS PR
 Золото $1,800 - 0 6
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