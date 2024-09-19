Каталог монет Карла III (1759-1788)

Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
Монеты Карла III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,500 $1,900 0 41
Боливия, Карл III
8 эскудо 1780 PTS PR
Золото $1,700 - 0 7
Боливия, Карл III
4 эскудо 1787 PTS PR
Золото $3,800 - 0 5
Боливия, Карл III
8 эскудо 1778 PTS PR
Золото $2,200 - 0 36
Боливия, Карл III
8 эскудо 1779 PTS PR
Золото $1,500 - 1 28
Боливия, Карл III
8 эскудо 1782 PTS PR
Золото $1,400 - 0 55
Боливия, Карл III
8 эскудо 1786 PTS PR
Золото $4,500 - 0 2
Боливия, Карл III
2 эскудо 1784 PTS PR
Золото $13,000 - 0 1
Боливия, Карл III
4 эскудо 1778 PTS PR
Золото $4,200 - 0 7
Боливия, Карл III
4 эскудо 1783 PTS PR
Золото $1,100 - 0 1
Боливия, Карл III
2 эскудо 1781 PTS PR
Золото $1,800 - 1 27
Боливия, Карл III
8 эскудо 1783 PTS PR
Золото - - 0 1
Боливия, Карл III
1 эскудо 1781 PTS PR
Золото $1,800 - 0 18
Боливия, Карл III
8 эскудо 1785 PTS PR
Золото $1,600 - 0 34
Боливия, Карл III
8 эскудо 1788 PTS PR
Золото $1,400 - 0 1
Боливия, Карл III
2 эскудо 1780 PTS PR
Золото $1,500 - 0 15
Боливия, Карл III
8 эскудо 1781 PTS PR
Золото $1,600 - 0 35
Боливия, Карл III
8 эскудо 1787 PTS PR
Золото $900 - 0 2
Боливия, Карл III
1 эскудо 1779 PTS PR
Золото $4,100 - 0 4
Боливия, Карл III
4 эскудо 1781 PTS PR
Золото $1,300 - 0 1
Боливия, Карл III
1 эскудо 1782 PTS PR
Золото $1,800 - 0 6
Боливия, Карл III
4 эскудо 1780 PTS PR
Золото $1,600 - 0 4
Боливия, Карл III
2 эскудо 1779 PTS PR
Золото $1,500 - 0 3
Боливия, Карл III
4 эскудо 1779 PTS PR
Золото $1,200 - 0 9
Боливия, Карл III
2 эскудо 1787 PTS PR
Золото $2,500 - 0 4
Боливия, Карл III
4 эскудо 1785 PTS PR
Золото $1,400 - 0 3
Боливия, Карл III
1 эскудо 1780 PTS PR
Золото $1,800 - 0 2
Боливия, Карл III
4 эскудо 1788 PTS PR
Золото $960 - 0 1
Боливия, Карл III
1 эскудо 1784 PTS PR
Золото $750 - 0 3
Боливия, Карл III
1 эскудо 1786 PTS PR
Золото $1,700 - 0 5
Боливия, Карл III
4 эскудо 1786 PTS PR
Золото $900 - 0 1
Боливия, Карл III
1 эскудо 1783 PTS PR
Золото $2,400 - 0 7
Боливия, Карл III
4 эскудо 1784 PTS PR
Золото $900 - 0 2
Боливия, Карл III
4 эскудо 1782 PTS PR
Золото $1,200 - 0 3
Боливия, Карл III
2 эскудо 1786 PTS PR
Золото - - 0 0
Боливия, Карл III
2 эскудо 1778 PTS PR
Золото - - 0 0
Боливия, Карл III
1 эскудо 1778 PTS PR
Золото $1,700 - 0 21
Боливия, Карл III
8 эскудо 1784 PTS PR
Золото $1,100 - 0 2
Боливия, Карл III
2 эскудо 1782 PTS PR
Золото - - 0 0
Боливия, Карл III
2 эскудо 1783 PTS PR
Золото $1,200 - 0 2
Боливия, Карл III
2 эскудо 1788 PTS PR
Золото $640 - 0 2
Боливия, Карл III
1 эскудо 1787 PTS PR
Золото $1,800 - 0 1
Боливия, Карл III
1 эскудо 1788 PTS PR
Золото $850 - 0 1
Боливия, Карл III
1 эскудо 1785 PTS PR
Золото $1,800 - 0 6
Боливия, Карл III
2 эскудо 1785 PTS PR
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