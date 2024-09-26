Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1784 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1784 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5290 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (5)
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
3750 $
Цена в валюте аукциона 3750 USD
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность AU
Цена
******
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