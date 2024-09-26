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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1784 года PTS PR (Боливия, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1784 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5290 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (5)
Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
2116 $
Цена в валюте аукциона 1975 EUR
Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - August 19, 2011
Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
3750 $
Цена в валюте аукциона 3750 USD
Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Heritage - August 16, 2010
Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность XF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - January 12, 2010
Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность AU
Цена
Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - April 25, 2008
Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность AU
Цена
Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - January 15, 2008
Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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