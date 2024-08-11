Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Золотые монеты 4 эскудо Карла III - Боливия

type-coin
type-coin

4 эскудо 1778-1788

Год Знак Описание Продажи Продажи
1778 PTS PR 0 11779 PTS PR 0 31780 PTS PR 0 61781 PTS PR 0 41782 PTS PR 0 21783 PTS PR 0 71784 PTS PR 0 71785 PTS PR 0 41786 PTS PR 0 51787 PTS PR 0 71788 PTS PR 0 2
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Боливии Каталог монет Карла III Все боливийские монеты боливийские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск