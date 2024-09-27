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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1781 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1781 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1781 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1781 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 3600 EUR. Торги состоялись 15 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Боливия 4 эскудо 1781 PTS PR на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
4118 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Боливия 4 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
4110 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Боливия 4 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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