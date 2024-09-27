Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1781 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1781 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 3600 EUR. Торги состоялись 15 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
4110 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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