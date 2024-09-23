Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1783 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1783 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2013 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
6572 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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