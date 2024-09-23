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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1783 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1783 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1783 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1783 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2013 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Боливия 4 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
6572 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Боливия 4 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Боливия 4 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Stack's - January 16, 2022
Боливия 4 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 4 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Herrero - December 13, 2012
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Боливия 4 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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