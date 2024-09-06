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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1780 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1780 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1780 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1780 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2500 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Боливия 4 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Боливия 4 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1780 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Боливия 4 эскудо 1780 PTS PR на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1780 PTS PR на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена
Боливия 4 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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