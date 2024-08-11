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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1786 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1786 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1786 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1786 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Rio de la Plata за 2300 USD. Торги состоялись 12 сентября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
  • Rio de la Plata (2)
Боливия 4 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2300 $
Цена в валюте аукциона 2300 USD
Боливия 4 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Боливия 4 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Heritage - August 16, 2010
Боливия 4 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность VF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность F
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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