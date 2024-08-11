Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1786 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1786 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Rio de la Plata за 2300 USD. Торги состоялись 12 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2300 $
Цена в валюте аукциона 2300 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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