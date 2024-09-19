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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1785 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1785 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1785 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1785 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 23623 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 4 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Heritage - May 1, 2012
Боливия 4 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF35 NGC
Цена
2530 $
Цена в валюте аукциона 2530 USD
Боливия 4 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Боливия 4 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2008
Сохранность VF
Цена
Боливия 4 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Боливия 4 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность VF
Цена
Боливия 4 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
2185 $
Цена в валюте аукциона 2185 USD

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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