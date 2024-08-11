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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1785 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1785 PTS PR
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
4 эскудо 1785 PTS PR
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1785 PTS PR
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1785 PTS PR
Средняя цена 850 $
Продажи
0 1
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