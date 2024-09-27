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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1785 года PTS PR (Боливия, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0982 oz) 3,0555 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1785 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Rio de la Plata за 850 USD. Торги состоялись 12 декабря 2023.

Сохранность
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Боливия 1 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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