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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Золотые монеты 1 эскудо Карла III - Боливия

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1 эскудо 1778-1788

Год Знак Описание Продажи Продажи
1778 PTS PR 0 01779 PTS PR 0 21780 PTS PR 0 31781 PTS PR 0 11782 PTS PR 0 11783 PTS PR 0 11784 PTS PR 0 11785 PTS PR 0 11786 PTS PR 0 31787 PTS PR 0 21788 PTS PR 0 1
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