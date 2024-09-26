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Цена монет Боливии
Карл III
1 эскудо
Боливия
Период:
1759-1833
1759-1833
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1833
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Цена монет Боливии
Карл III
1 эскудо
Золотые монеты 1 эскудо Карла III - Боливия
1 эскудо 1778-1788
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1778
PTS PR
0
0
1779
PTS PR
0
2
1780
PTS PR
0
3
1781
PTS PR
0
1
1782
PTS PR
0
1
1783
PTS PR
0
1
1784
PTS PR
0
1
1785
PTS PR
0
1
1786
PTS PR
0
3
1787
PTS PR
0
2
1788
PTS PR
0
1
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боливийские монеты номиналом 1 эскудо
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Боливия
Период
1759-1833
Категория
Зактрыть
???
Боливия
Период
1759-1833
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1833
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