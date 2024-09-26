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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1780 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1780 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1780 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0982 oz) 3,0555 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1780 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 486 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1575 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Tauler & Fau (1)
Боливия 1 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1177 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Боливия 1 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1688 $
Цена в валюте аукциона 1575 EUR
Боливия 1 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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