Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1778 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0982 oz) 3,0555 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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