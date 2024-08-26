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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1784 года PTS PR (Боливия, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0982 oz) 3,0555 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1784 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 61142 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 5 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 1 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Heritage - July 5, 2018
Боливия 1 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Heritage - July 5, 2018
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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