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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1779 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1779 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1779 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0982 oz) 3,0555 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1779 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 51271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1840 USD. Торги состоялись 14 сентября 2006.

Сохранность
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  • Heritage (1)
  • Rio de la Plata (1)
Боливия 1 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Боливия 1 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Heritage - September 15, 2006
Боливия 1 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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