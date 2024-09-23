Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1779 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0982 oz) 3,0555 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1779 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 51271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1840 USD. Торги состоялись 14 сентября 2006.
Сохранность
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Rio de la Plata (1)
Где продать?
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