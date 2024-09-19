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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1779 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1779 PTS PR
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
4 эскудо 1779 PTS PR
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1779 PTS PR
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 эскудо 1779 PTS PR
Средняя цена 900 $
Продажи
0 2
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