Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1779 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1779 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2651 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 17250 USD. Торги состоялись 29 мая 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
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Продавец Goldberg
Дата 5 февраля 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
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Где продать?
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