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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1779 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1779 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1779 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1779 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2651 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 17250 USD. Торги состоялись 29 мая 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Stack's - May 17, 2024
Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Stack's - May 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
2036 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Stack's - August 14, 2019
Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Heritage - April 23, 2018
Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Heritage - April 23, 2013
Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 февраля 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1779 PTS PR на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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