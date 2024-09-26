Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Золотые монеты 8 эскудо Карла III - Боливия

type-coin
type-coin

8 эскудо 1778-1788

Год Знак Описание Продажи Продажи
1778 PTS PR 0 51779 PTS PR 0 361780 PTS PR 0 411781 PTS PR 0 151782 PTS PR 1 271783 PTS PR 1 261784 PTS PR 0 211785 PTS PR 0 181786 PTS PR 0 551787 PTS PR 0 351788 PTS PR 0 34
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Боливии Каталог монет Карла III Все боливийские монеты боливийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск