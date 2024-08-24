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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1778 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1778 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1778 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе Cayón Subastas за 5700 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1778 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
6108 $
Цена в валюте аукциона 5700 EUR
Боливия 8 эскудо 1778 PTS PR на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Боливия 8 эскудо 1778 PTS PR на аукционе Stack's - January 19, 2020
Боливия 8 эскудо 1778 PTS PR на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1778 PTS PR на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1778 PTS PR на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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