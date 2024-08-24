Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1778 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе Cayón Subastas за 5700 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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