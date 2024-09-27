Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1784 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Numisor за 3400 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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