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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1784 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1784 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1784 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Numisor за 3400 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1950 USD
Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - August 16, 2023
Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Heritage - April 19, 2016
Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе HERVERA - May 4, 2011
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Heritage - May 30, 2008
Боливия 8 эскудо 1784 PTS PR на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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