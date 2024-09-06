Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1786 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3505 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 8 октября 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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