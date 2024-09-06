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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1786 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1786 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1786 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3505 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Warin Global Investments - October 8, 2020
Продавец Warin Global Investments
Дата 8 октября 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Nomisma - November 7, 2018
Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Heritage - January 17, 2018
Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1786 PTS PR на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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