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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1782 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1782 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1782 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1782 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3100 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (3)
Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Heritage - June 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
3322 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Heritage - April 29, 2019
Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Heritage - April 19, 2016
Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Heritage - February 11, 2016
Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Heritage - February 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Боливия 8 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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