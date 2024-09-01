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Боливия
1782
Боливия
Период:
1759-1833
1759-1833
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1833
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1782
Монеты Боливии 1782 года
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Золотые монеты
8 эскудо 1782 PTS PR
Средняя цена
1500 $
Продажи
1
27
4 эскудо 1782 PTS PR
Средняя цена
900 $
Продажи
0
2
2 эскудо 1782 PTS PR
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
2
1 эскудо 1782 PTS PR
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
1
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Боливия
Период
1759-1833
Категория
Зактрыть
???
Боливия
Период
1759-1833
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1833
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