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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1782 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1782 PTS PR
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 27
Аверс
Реверс
4 эскудо 1782 PTS PR
Средняя цена 900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 эскудо 1782 PTS PR
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1782 PTS PR
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 1
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