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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1782 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1782 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1782 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1962 oz) 6,102 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1782 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30364 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 2 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Heritage - January 16, 2014
Боливия 2 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
2115 $
Цена в валюте аукциона 2115 USD
Боливия 2 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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