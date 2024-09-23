Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
2 эскудо 1782 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1962 oz) 6,102 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1782 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30364 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Soler y Llach (1)
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск