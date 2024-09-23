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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1782 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1782 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1782 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1782 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2760 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 4 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Heritage - August 5, 2021
Боливия 4 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Боливия 4 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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