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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1782 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1782 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1782 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0982 oz) 3,0555 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1782 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.

Сохранность
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Боливия 1 эскудо 1782 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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