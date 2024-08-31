Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1782 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0982 oz) 3,0555 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1782 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.
Сохранность
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Где продать?
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