Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1781 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1900 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2008
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность AU
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Где продать?
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