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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1781 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1781 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1781 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1900 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
2033 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1849 $
Цена в валюте аукциона 1725 EUR
Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Heritage - May 30, 2008
Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1781 PTS PR на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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