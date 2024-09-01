Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1780 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1780 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20082 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8225 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
2113 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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