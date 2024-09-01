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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1780 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1780 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1780 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1780 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20082 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8225 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
2113 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
1983 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - October 9, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Heritage - April 27, 2020
Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Heritage - September 9, 2019
Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Stack's - August 14, 2018
Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Heritage - September 13, 2016
Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1780 PTS PR на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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