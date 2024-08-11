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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1787 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1787 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1787 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30052 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 6 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2038 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Art-Rite - March 1, 2022
Продавец Art-Rite
Дата 1 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Solidus Numismatik - October 13, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Heritage - January 7, 2019
Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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