Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1787 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30052 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 6 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2038 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Art-Rite
Дата 1 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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