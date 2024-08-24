Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1787 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1787 PTS PR
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
4 эскудо 1787 PTS PR
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 эскудо 1787 PTS PR
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 эскудо 1787 PTS PR
Средняя цена 640 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск