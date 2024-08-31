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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1787 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1787 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1787 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1962 oz) 6,102 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1787 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Rio de la Plata за 2100 USD. Торги состоялись 12 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
Боливия 2 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Боливия 2 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Боливия 2 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Боливия 2 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Боливия 2 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Stack's - October 4, 2017
Боливия 2 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Stack's - October 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Боливия 2 эскудо 1787 PTS PR на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Боливия 2 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Боливия 2 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Боливия 2 эскудо 1787 PTS PR на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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