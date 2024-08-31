Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
2 эскудо 1787 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1962 oz) 6,102 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1787 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Rio de la Plata за 2100 USD. Торги состоялись 12 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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