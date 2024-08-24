Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1787 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1787 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 12292 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
2018 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?
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