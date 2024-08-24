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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1787 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1787 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1787 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1787 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 12292 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Боливия 4 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
2197 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Боливия 4 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
2018 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Боливия 4 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Боливия 4 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Heritage - June 2, 2006
Боливия 4 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Heritage - September 23, 2005
Боливия 4 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Heritage - September 23, 2005
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
Боливия 4 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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