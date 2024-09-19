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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1787 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1787 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1787 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0982 oz) 3,0555 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1787 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1812 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 1 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
771 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Боливия 1 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Heritage - January 16, 2014
Боливия 1 эскудо 1787 PTS PR на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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