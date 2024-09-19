Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1785 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32340 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3240 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
3240 $
Цена в валюте аукциона 3240 USD
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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