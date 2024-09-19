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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1785 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1785 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1785 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32340 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3240 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
3240 $
Цена в валюте аукциона 3240 USD
Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Stack's - January 14, 2023
Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Stack's - January 14, 2015
Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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