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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1788 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1788 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1788 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4000 EUR. Торги состоялись 8 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
2947 $
Цена в валюте аукциона 2750 EUR
Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
3750 $
Цена в валюте аукциона 3750 USD
Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Heritage - July 7, 2016
Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Heritage - July 7, 2016
Продавец Heritage
Дата 7 июля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1788 PTS PR на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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