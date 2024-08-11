Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1783 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32284 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность XF
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 12 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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