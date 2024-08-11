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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1783 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1783 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1783 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7847 oz) 24,408 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32284 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
1822 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - October 9, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность XF
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Heritage - May 7, 2021
Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Felzmann - March 12, 2014
Продавец Felzmann
Дата 12 марта 2014
Сохранность VF
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Heritage - April 23, 2013
Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Stack's - August 18, 2024
Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Stack's - August 18, 2024
Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Stack's - August 18, 2024
Боливия 8 эскудо 1783 PTS PR на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность MS61 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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