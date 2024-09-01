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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1779 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1779 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1779 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1962 oz) 6,102 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1779 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1900 USD. Торги состоялись 2 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 2 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1479 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Боливия 2 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Боливия 2 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 2 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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