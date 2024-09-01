Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
2 эскудо 1779 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1962 oz) 6,102 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1779 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1900 USD. Торги состоялись 2 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Soler y Llach (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1479 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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