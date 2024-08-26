Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1779 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1779 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2990 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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