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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1779 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1779 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1779 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1779 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2990 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 4 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Heritage - October 1, 2013
Боливия 4 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность VF20 NGC
Цена
1469 $
Цена в валюте аукциона 1469 USD
Боливия 4 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
Боливия 4 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1779 PTS PR на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
2990 $
Цена в валюте аукциона 2990 USD

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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