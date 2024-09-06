Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
2 эскудо 1785 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1962 oz) 6,102 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1785 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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