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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1785 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1785 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1785 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1962 oz) 6,102 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1785 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
  • UBS (1)
Боливия 2 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Боливия 2 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Боливия 2 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 2 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 2 эскудо 1785 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Боливия 2 эскудо 1785 PTS PR на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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