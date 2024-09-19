Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1778 года PTS PR (Боливия, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1778 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 12500 USD. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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