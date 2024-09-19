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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1778 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1778 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1778 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3924 oz) 12,204 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1778 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 12500 USD. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 4 эскудо 1778 PTS PR на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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