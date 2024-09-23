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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1786 года PTS PR (Боливия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1786 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1786 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1962 oz) 6,102 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1786 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
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  • Rio de la Plata (1)
Боливия 2 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность F
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Боливия 2 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
686 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Боливия 2 эскудо 1786 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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