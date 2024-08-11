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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1802 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1802 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1802 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1802 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4250 USD. Торги состоялись 10 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
2054 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе CNG - January 11, 2023
Продавец CNG
Дата 11 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
4250 $
Цена в валюте аукциона 4250 USD
Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Heritage - October 28, 2021
Продавец Heritage
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Frühwald - July 2, 2021
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Cayón - March 31, 2016
Продавец Cayón
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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