Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1802 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1802 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4250 USD. Торги состоялись 10 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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