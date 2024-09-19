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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1802 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1802 PTS PP
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
4 эскудо 1802 PTS PP
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 эскудо 1802 PTS PP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1802 PTS PP
Средняя цена 780 $
Продажи
0 2
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