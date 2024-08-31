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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1802 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1802 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1802 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1802 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Stack's - January 16, 2022
Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Heritage - September 10, 2014
Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Heritage - April 16, 2014
Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Heritage - May 30, 2008
Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность F
Цена
Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1802 PTS PP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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