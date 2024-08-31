Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1802 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1802 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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